أبو سعيد: قطر تخطو خطوة كبيرة في مجال حفظ حقوق الإنسان

رأى مفوّض ​الشرق الأوسط​ في اللجنة الدولية لحقوق الأنسان السفير ​هيثم ابو سعيد​ لوكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان ان القرارات الأخيرة والمواقف التي إتخذها أمير دولة قطر مهمّة للغاية خصوصا في شأن الحقوقي والمضطهدين سياسيا وإعطائهم حق اللجوء بموجب القرار الصادر عن ​الديوان​ الأميري.

وإعتبر السفير ابو سعيد أن القرار المختص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وعدم تعرضهم لأي ملاحقة او سجن أو تعذيب في عملهم أو إبداء الرأي في موضوع حقوقي يصبّ في القرار الذي إتخذه أمين عام ​الأمم المتحدة​ ​أنطونيو غوتيرس​ في أيلول 2018 على أثر طلبه من كل المسؤولين العاملين في اللجنة الدولية وضعه بالحالات الحقوقية في الدول.

وطالب السفير ابو سعيد باقي ​الدول العربية​ والخليجية أتخاذ الإجراءات نفسها لوضع حد نهائي للإنتهاكات الحاصلة في مجال الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.