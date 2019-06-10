كنعان: سنمارس رقابتنا البرلمانية المتشددة على مشروع موازنة ٢٠١٩

اكد رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ اننا "سنمارس رقابتنا البرلمانية المتشددة والفاعلة في لجنة المال والموازنة على مشروع موازنة ٢٠١٩ تحقيقاً للاصلاح البنيوي الذي عملنا له واوصينا به سابقاً من خلال ٣٧ توصية وافق عليها ​المجلس النيابي​ بهيئته العامة مرتين عند اقرار موازنتي ٢٠١٧ و٢٠١٨".

وفي حديث صحافي دعا كنعان "النواب الى عزل ​النقاش​ عن الخلافات والمزايدات السياسية خاصة في هذا الظرف حيث انظار ​العالم​ محليا ًوخارجياً شاخصة الى عملنا وآمال اللبنانيين بانقاذ اقتصادهم وحماية معيشتهم واستقرارهم و مستقبل أولادهم يتوقف كثيراً على أدائنا".