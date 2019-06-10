كنعان: سنمارس رقابتنا البرلمانية المتشددة على مشروع موازنة ٢٠١٩

اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اننا "سنمارس رقابتنا البرلمانية المتشددة والفاعلة في لجنة المال والموازنة على مشروع موازنة ٢٠١٩ تحقيقاً للاصلاح البنيوي الذي عملنا له واوصينا به سابقاً من خلال ٣٧ توصية وافق عليها المجلس النيابي بهيئته العامة مرتين عند اقرار موازنتي ٢٠١٧ و٢٠١٨".
وفي حديث صحافي دعا كنعان "النواب الى عزل النقاش عن الخلافات والمزايدات السياسية خاصة في هذا الظرف حيث انظار العالم محليا ًوخارجياً شاخصة الى عملنا وآمال اللبنانيين بانقاذ اقتصادهم وحماية معيشتهم واستقرارهم و مستقبل أولادهم يتوقف كثيراً على أدائنا".
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