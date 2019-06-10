لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى "أننا ننحني جميعا أمام شجاعة وبسالة ​الدفاع المدني​ في شحيم، الذي وعلى مدى يومين متواصلين، وبامكانات تجهيزية وبشرية متواضعة صارع النار، مؤازرا من ​الجيش​ وخيرة شباب البلدة والمنطقة من كل الأطياف"، مشيرا الى أن "الصيف ينتظرنا، افرجوا عن مرسوم تثبيت المتطوعين واريحوا ضمائركم".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: افرجوا عن مرسوم تثبيت المتطوعين في الدفاع المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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