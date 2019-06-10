الجماعة الاسلامية نعت الشيخ جرار: للاقتصاص من اليد المجرمة الغادرة

نعت "​الجماعة الاسلامية​" في ​لبنان​ في بيان الشيخ ​محمد قاسم​ جرار مسؤول الجماعة في منطقتي ​حاصبيا​ و​مرجعيون​ الذي قضى بإطلاق رشقات رشاشة باتجاهه بينما كان واقفا امام مستوصف الرحمة في بلدته شبعا وباشرت ​الاجهزة الامنية​ التحقيق بالحادث.

وأضافت "رحم الله الشيخ محمد جرار المقاوم الثابت الذي نذر نفسه للثبات في ارضه ولتقديم خدماته الاجتماعية والصحية والطبية والإغاثية لكل مألوم ومكلوم وملهوف وكل محتاج ولكل ارملة وطفل من ابناء منطقته او من الاخوة ​النازحين​. وإننا اذ نعاهد الله ونعاهد الشيخ محمد على ​الثبات​ على درب الجماعه ونهجها في نصرة المظلوم ومقاومة الاحتلال وتحرير الارض والأخذ على يد المفسدين والاقتصاص من اليد المجرمة الغادرة".