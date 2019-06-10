أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ميشال موسى​ في حديث اذاعي إلى أن "هناك مساحة اكبر لنقاش ​الموازنة​ في ​مجلس النواب​"، لافتا الى اننا "قد نجري بعض التعديلات على الموازنة ولكنها لن تكون جذرية لأنه كان يفترض انتاج وضعية اصلاحية قبل البت بها في ​مجلس الوزراء​".

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كانت هذه تفاصيل خبر موسى: لا اظن ان التعديلات على الموازنة ستكون جذرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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