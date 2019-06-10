مذكرة اعتقال بحق رئيس اتحاد كرة القدم الأفغاني إثر اتهامات بالتحرش الجنسي

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images كريم أوقف عن منصبه في في ديسمبر / كانون الأول 2018

أصدر مكتب النائب العام في أفغانستان مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم الأفغاني غداة إيقافه عن العمل من قبل الاتحاد الدولي على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي.

واتهمت 5 لاعبات أفغانيات على الأقل كرم الدين كريم بالتحرش بهن في الفترة ما بين عامي 2013 و2018 وهي الاتهامات التي ينفيها الرئيس السابق للاتحاد الأفغاني.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حظر كريم، من ممارسة العمل في الحقل الرياضي مدى الحياة بعد إدانته بـ "التحرش الجنسي" على لاعبات في المنتخب الأفغاني الوطني للسيدات.

وغُرٍّم كريم مليون فرنك سويسري (794,849 جنيهًا إسترلينيًا) بعد تحقيق أجراه الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأدانت لجنة أخلاق مستقلة كريم "بإساءة استخدام منصبه" وقالت أنه مذنب.

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وكانت الشكاوى المقدمة اتهمته بارتكاب اعتداءات جنسية "متكررة" في الفترة من 2013 إلى 2018.

وقال الفيفا إن الدعاوى قدمت من خمس لاعبات أفغانيات "على الأقل".

وكان كريم أوقف عن ممارسة مهام منصبه في ديسمبر / كانون الأول، بقرار من مكتب المدعي العام الأفغاني عقب دعاوى قدمتها لاعبات أفغانيات سابقات والمدربة الأمريكية السابق للفريق الأفغاني، كيلي ليندسي.

ووصف الاتحاد الأفغاني لكرة القدم الدعاوى في حينه، بأنها "لا أساس لها من الصحة".

لكن الاتحاد أكد في منشور على موقع فيسبوك يوم السبت، خبر إدانة وحظر كريم.