شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بالحركات الإسلامية: لابد من وجود ائتلاف عربى لفضح انتهاكات قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عوض الحطاب، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، والخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، ضرورة وجود هذا ائتلاف عربى يظهر حقيقة الحكم الاستبدادى فى قطر واعتماد على الإخوان وعذاب المجتمع القطرى وسرقة أمواله وإرسالها للارهابيين.

وبشأن طريقة تنفيذ هذا الأمر، قال عوض الحطاب إنه يتم ذلك عن طريق القطريين الوطنيين الذين فروا من الاضطهاد وكذلك الذين أصابهم الضرر من الشعب القطرى نتيجة تحويل أموال الشعب القطرى لغير القطريين ووضعهم منبوذين أمام العالم.

وتابع القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أن تشكيل ائتلاف لرضد انتهاكات قطر يتم فيه الكشف عن الشخصيات التى حصلت على الأموال القطرية من أجل تدمير بلادهم والمنظمات التى كان يتم تمويلها من قطر مثل الإخوان والجماعة الاسلامية فمن حقوق الإنسان القطرى أن يعلم أين ذهبت خيرات بلاده.