باحث إسلامى يطالب وجود ضغوط على كل المستويات لردع قطر وتحالفها الإقليمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، ضرورة وجود ضغوط على كل المستويات لردع قطر وتحالفها الإقليمى مع قوى غير عربية طامعة توسعية استعمارية ساعية لهدم البلاد العربية واحتلالها ونهب ثرواتها بالإشتراك مع تركيا.
وأضاف الباحث الإسلامى، أن كل ما يحقق نتيجة ردع قطر وحلفائها مباح لنا لأنه بمثابة دفاع شرعى عن النفس ضد قوى غازية محتلة.
وأوضح هشام النجار، أن من ضمن الوسائل الناجعة فضح هذا التحالف وتفكيك مقولاته وتكذيب مزاعمه الكاذبة، التى يروجها عن نفسه فى الغرب ومنها مزاعم كونها دول تحرم حقوق الانسان أو تسعى للديمقراطية رغم أن العكس هو الصحيح، وأن فاقد الشيء لا يعطيه.
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