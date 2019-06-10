محمد اسماعيل - القاهرة - بكين (أ ش أ):
أعلنت الإدارة العامة الصينية للجمارك، اليوم الاثنين، ارتفاع حجم تجارة الصين الخارجية للسلع بنسبة 4.1% على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام لتصل إلى 12.1 تريليون يوان (حوالي 1.76 تريليون دولار).
وذكرت الإدارة – في أحدث بيان أصدرته اليوم - أن الصادرات الصينية زادت بنسبة 6.1% على أساس سنوي لتصل إلى 6.5 تريليون يوان (945 مليار دولار) خلال هذه الفترة، بينما زادت الواردات بنسبة 1.8% لتصل إلى 5.6 تريليون يوان (815 مليار دولار).
كانت هذه تفاصيل خبر 1.76 تريليون دولار حجم تجارة الصين الخارجية في 5 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.