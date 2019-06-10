1.76 تريليون دولار حجم تجارة الصين الخارجية في 5 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين (أ ش أ):

أعلنت الإدارة العامة الصينية للجمارك، اليوم الاثنين، ارتفاع حجم تجارة الصين الخارجية للسلع بنسبة 4.1% على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام لتصل إلى 12.1 تريليون يوان (حوالي 1.76 تريليون دولار).

وذكرت الإدارة – في أحدث بيان أصدرته اليوم - أن الصادرات الصينية زادت بنسبة 6.1% على أساس سنوي لتصل إلى 6.5 تريليون يوان (945 مليار دولار) خلال هذه الفترة، بينما زادت الواردات بنسبة 1.8% لتصل إلى 5.6 تريليون يوان (815 مليار دولار).