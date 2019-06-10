صحيفة حكومية صينية: "قوى أجنبية" تسبب الفوضى في هونج كونج

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين (د ب أ):
اتهمت صحيفة حكومية صينية "قوى أجنبية" بمحاولة زعزعة الاستقرار في هونج كونج، في أعقاب احتجاجات حاشدة شهدتها المدينة.
وأوردت صحيفة "تشاينا ديلي" في افتتاحيتها اليوم الاثنين، أن المتظاهرين الذين يحتجون ضد التعديلات المقترحة على قانون تسليم المجرمين في هونج كونج هم "بيادق" يجري استخدامهم من قبل المعارضة و"حلفائها الأجانب" لتقويض مصداقية الحكومة.
وذكرت الافتتاحية "بعض القوى الأجنبية تنتهز الفرصة لتعزيز استراتيجيتها الخاصة لإلحاق الضرر بالصين من خلال محاولة التسبب في الفوضى في هونج كونج".
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