محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):
أعلن المتحدث باسم الشرطة النيجيرية نامدي أوموني، أمس الأحد، اختطاف عاملين لبنانيين على أيدي مسلحين في منطقة "أندوني" الواقعة في ولاية "ريفرز" الغنية بالنفط.
وقال أوموني - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية - إن العاملين كانا يعملان في بناء الطرق وتم اختطافهما، الجمعة الماضية، مضيفًا أنه تم استجواب عدد من الأشخاص بهدف الوصول إلى المنفذين الرئيسيين لعملية الاختطاف.
يذكر أنه في أبريل الماضي اختطف مسلحون عاملين أجنبيين في أحد مواقع النفط بـ"أندوني"، ما دفع الشرطة إلى تكثيف الأمن بالمنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسلحون يختطفون عاملين لبنانيين في نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.