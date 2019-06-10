اندماج عملاقتي الدفاع والطيران ريثيون ويونايتد الأمريكيتان

أعلنت "ريثيون" و"يونايتد تكنولوجيز" الأمريكيتان العملاقتان في مجالي صناعة الدفاع والطيران أنّهما وقّعتا اتفاقية اندماج ستنبثق منها واحدة من أكبر المجموعات العالمية في هذين القطاعين.

وقالت المجموعتان في بيان مشترك إنّ عملية الاندماج عبر تبادل الأسهم ستُنجز في النصف الأول من عام 2020.

وأوضحت المجموعتان أنّ الكيان الجديد، الذي يجمع بين محفظتي المجموعتين المتكاملتين للغاية، سيطلق عليه اسم

"ريثيون تكنولوجيز كوربوريشن".

ومجموعة ريثيون هي عملاق في مجال صناعات الدفاع في حين أن "يونايتد تكنولوجيز" هي مجموعة عملاقة في مجال صناعة الطيران.

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ويتوقع أن يبلغ إجمالي مبيعات المجموعة الجديدة حوالي 74 مليار دولار في عام 2019.

وريثيون مشهورة خصوصاً بأنها المجموعة المصنّعة لصواريخ توماهوك المجنّحة وصواريخ باتريوت

المضادّة للصواريخ.

أما "يونايتد تكنولوجيز" فمشهورة من جهتها بمحرّكات "برات أند ويتني" التي تصنّعها والتي تعتبر درّة الملاحة الجوية سواء أكانت مخصصة للاستخدام المدني أم العسكري (مقاتلة أف-35 المتعددة الأدوار والتي تعتبر واحدة من أكثر الطائرات تطوراً في العالم مزودة بمحرك من هذا النوع).

وبحسب البيان فإنّ "يونايتد تكنولوجيز" ستنجز بحلول النصف الأول من عام 2020 عملية فصل أنشطتها في قطاعي المصاعد (شركة أوتيس) وأنظمة التبريد وتكييف الهواء (شركة كاريير)، واللتين ستصبحان شركتين مستقلتين.