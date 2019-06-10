المياه تغمر عدن.. وتحالف دعم الشرعية يطلق إغاثة عاجلة

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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، الاثنين، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتابع ما تعرضت له محافظة عدن وبعض المحافظات المجاورة لها من آثار للأمطار الغزيرة، وما خلفته من أضرار على المواطنين والبنية التحتية.

وأوضح المالكي، بحسب ما أفادت وكالة “واس”، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وانطلاقاً من دورها الإنساني ستبدأ إطلاق حملة إغاثية عاجلة وجسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للمتضررين بتلك المحافظات، بهدف تخفيف معاناة المتضررين وبمشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وتشمل الحملة تقديم المواد الغذائية، والمواد الطبية والإيوائية، وفتح الطرقات، وسحب المياه، وإصلاح الكهرباء، وتقديم الدعم بالمعدات اللازمة لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.

أمطار غزيرة.. وإغلاق طرقات

يذكر أن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، شهدت ليل السبت وفجر الأحد، أمطاراً غزيرة، تسببت بوفاة مواطنين اثنين على الأقل، وإغلاق شبه كامل للشوارع الرئيسية والفرعية.

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وقال سكان محليون إن المياه غمرت الشوارع والأحياء، وتراوح منسوب المياه بين 40 و100 سم في بعض المناطق، خصوصاً منطقة القطيع بمديرية كريتر، وهو ما نتج عنه أضرار مادية إثر دخول المياه لمنازل المواطنين.

وأضافوا أن الرياح الشديدة والصواعق تسببت في سقوط أعمدة إنارة وعشرات الأشجار، ما أغلق بعض الشوارع.

المصدر: – العربية.نت