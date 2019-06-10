زيادة اسعار البنزين .. المالية تكشف حقيقة إصدار بيانات جديدة

محمد يحيي

نفت وزارة المالية إصدار أي بيانات صحفية، تتعلق بـ زيادة اسعار البنزين أو الوقود، مؤكدة أن هناك من انتحل اسم الوزارة واستخدم «اللوجو الخاص» بها لإنشاء صفحة مزيفة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تبث الشائعات والأكاذيب بهدف نشر البلبلة وإثارة الرأى العام وتضليل المواطنين.

أوضحت وزارة المالية أنه يجرى حاليًا تتبع صاحب الصفحة المزيفة الذي نشر البيان الخاص بـ زيادة اسعار البنزين ، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية لمحاسبته، وغلق هذه الصفحة المزيفة.

وناشدت وزارة المالية وسائل الإعلام، عدم الالتفات...