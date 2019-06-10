أكد محامي نزار زكا، ماجد دمشقية في حديث صحافي أن موكله من المتوقع أن يصل إلى بيروت خلال ساعات، لافتا إلى أن "الإفراج عن زكا كان نتيجة تضافر جهود قام بها المسؤولون اللبنانيون، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري الذي طالب مرات عدة بالإفراج عنه، إضافة إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم"، مؤكدا أنه "سيكون لزكا تصريح من القصر الجمهوري فور عودته ولقائه رئيس الجمهورية".
من جهة اخرى رجّحت مصادر الأمن العام أن تأخذ المهمة ما بين 24 و48 ساعة، مشيرة إلى أن اللواء إبراهيم سيلتقي خلال زيارته عدداً من المسؤولين الإيرانيين.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل نزار زكا: سيكون لزكا تصريح من القصر الجمهوري فور عودته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.