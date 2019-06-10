وكيل نزار زكا: سيكون لزكا تصريح من القصر الجمهوري فور عودته

أكد محامي ​نزار زكا​، ماجد دمشقية في حديث صحافي أن موكله من المتوقع أن يصل إلى بيروت خلال ساعات، لافتا إلى أن "الإفراج عن زكا كان نتيجة تضافر جهود قام بها المسؤولون اللبنانيون، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​ الذي طالب مرات عدة بالإفراج عنه، إضافة إلى المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​"، مؤكدا أنه "سيكون لزكا تصريح من ​القصر الجمهوري​ فور عودته ولقائه رئيس الجمهورية".

من جهة اخرى رجّحت مصادر ​الأمن العام​ أن تأخذ المهمة ما بين 24 و48 ساعة، مشيرة إلى أن اللواء إبراهيم سيلتقي خلال زيارته عدداً من المسؤولين الإيرانيين.