الجمهورية: الجميل سيشارك بجلسة لجنة المال استعدادا للنقاش في الهيئة العامة

علمت صحيفة "الجمهورية" أن "رئيس ​حزب الكتائب​ النائب ​سامي الجميل​ سيشارك اليوم في اجتماع ​لجنة المال​، وهو يريد من هذه المشاركة ان يتم الاستعداد للنقاش الذي سيحصل في الهيئة العامة فور إحالة مشروع ​الموازنة​ من اللجنة الى الهيئة العامة، وسيشير في مداخلاته الى الطريقة التي وُضعت فيها الموازنة والثغرات التي تعتري المشروع".

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