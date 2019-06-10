آلان عون: سنذهب الى لجنة المال والموازنة بكل انفتاح

إعتبر عضو "تكتل ​لبنان القوي​" النائب الان عون أن "النقاش في لجنة المال و​الموازنة​ مفتوح، وثمة قناعة لدى جميع الاطراف بأنّ الموازنة ستُقرّ في نهاية الامر، لكن لا احد يستطيع من الآن تحديد الصيغة التي ستُقرّ فيها".

وفي حديث صحافي شدد عون على اننا "سنذهب الى ​لجنة المال والموازنة​ بكل انفتاح، ولسنا مقفلين على النقاش، وهناك امور سبق وأُقرّت في ​مجلس الوزراء​ وهذا لا يعني نهاية الامر، إذ قد تكون قد تجمعّت لدينا معطيات اضافية، قد تجعلنا نطالب مجدداً بالغائها والعودة عنها".