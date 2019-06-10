فضل الله: نؤكّد رفضنا اي ضرائب تطال ذوي الدخل المحدود

اشار عضو "​كتلة الوفاء للمقاومة​" النائب حسن فضل الله إلى أنه "سبق ل​حزب الله​ ان اقام ورشة داخلية في ما خصّ ​الموازنة​، وحدّد المبادىء التي على اساسها سيقاربها، وصاغ مجموعة من الاقتراحات التي أخذ ببعضها، ووزراء الحزب عبّروا عنها في نقاشاتهم المستفيضة في ​مجلس الوزراء​".

وفي حديث صحافي لفت فضل الله الى انه "مع بدء جلسات ​لجنة المال​، سنكون حاضرين فيها بروحية التعاون لإنجاز موازنة يكون فيها القدر الاكبر والجاد من الاصلاحات، وتخفيف بؤر ​الفساد​ وللحدّ قدر الإمكان من الانفاق غير المجدي، او ما أُطلقت عليه وصف الهدر المقونن"، مضيفا:"نؤكّد رفضنا اي ضرائب تطال الفئات المحدودة الدخل، ومن بينها ضريبة الـ2% على كل السلع المستوردة، هذه الضريبة رفضناها في مجلس الوزراء، وصوّتنا ضدّها، وسنسعى الى عدم تمريرها في لجنة المال، كما سنحاول السعي لالغاء كل ما يطال الفئات الفقيرة".

ورأى ان "الموازنة تحمل عناصر ايجابية تسهم بنسبة معينة من الاصلاح، كما تتضمن مواد اخرى تحتاج الى تعديل او الى الغاء ونحن سنعمل في هذا الاتجاه".