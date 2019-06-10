جابر: سنذهب الى جلسات لجنة المال والموازنة بعقل منفتح

أكد عضو "​كتلة التنمية والتحرير​" النائب ​ياسين جابر​ في حديث صحافي أن "الكتلة ستذهب الى جلسات ​لجنة المال والموازنة​ بعقل منفتح، وستخوض نقاشاً معمقاً ودقيقاً حول كل ما يمكن ان يحفظ مصلحة الناس والمصلحة العامة"، مضيفا:"يستطيع النواب ان يناقشوا ما يشاؤون، ولكن نحن بدورنا، سنناقش بدقّة، كل ما هو مطروح امامنا، وسنتقدّم بتعديلات لتحسين الموازنة ان كان الامر يتطلب ذلك".

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