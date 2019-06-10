افيوني: الاولوية اليوم هي تحقيق الارقام التي تمّ الالتزام بها في الموازنة

أكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل افيوني انّ "الاولوية اليوم هي تحقيق الارقام التي تمّ الالتزام بها في ​الموازنة​، وتخفيض العجز وتنفيذ الاصلاحات". معتبرا انّ "هناك تشكيكاً في الاسواق ولدى المراقبين وحتى وكالات التصنيف العالمية بقدرة ​لبنان​ على تخفيض العجز، وبالتالي من الضروري ان نثبت للاسواق ووكالات التصنيف والمؤسسات المالية العالمية والمستثمرين، اننا جديرون بالثقة وجدّيون في استعادة ثقة المواطنين، ولكي نستعيد الثقة يجب ان يكون هناك تضامن حكومي وتعاون بين كل المكونات السياسية".

وفي حديث صحافي شدّد افيوني على" وضع خطة اقتصادية لتحقيق الاصلاحات والانطلاق نحو إصلاحات بنيوية للاقتصاد اللبناني، واغلبها تمّ الاتفاق عليها في مؤتمر "سيدر"، وهي إصلاحات قطاعية ومالية لتفعيل الاقتصاد في القطاعات الانتاجية وترشيد الانفاق في ​القطاع العام​ وتحقيق ​خطة الكهرباء​".