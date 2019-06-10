شهيب: وقفنا ضد كل ما يتعارض مع مصالح الطبقة الوسطى خلال نقاش الموازنة

أكد وزير التربية ​أكرم شهيب​ في حديث صحافي أنه "خلال نقاش ​الموازنة​ في ​مجلس الوزراء​ وقفنا ضد كل ما يتعارض مع مصالح الطبقة الوسطى التي تعاني ما تعانيه، واكّدنا على عدم تحميلها أية اعباء، بل يجب ان تتحمّل هذه الأعباء الفئات القادرة".

واشار شهيب الى انّ "​كتلة اللقاء الديمقراطي​ ستشارك من هذه الخلفية في اجتماعات ​لجنة المال​، مع التأكيد على الاستفادة من الاملاك النهرية والبحرية ومن الضريبة التصاعدية ومن كل الامور التي يمكن ان ترتد بفائدة على الخزينة، "ومن هنا ستكون كتلتنا مشاركة في كل تفصيل، ولها موقف ودور دفاعاً عن حقوق الناس".

وكشف شهيب أننا "سنطالب خلال اللجنة ببرنامج واضح حول موضوع المهجرين، خصوصاً انّ المصالحات قد شارفت على الاكتمال، حيث لم يبق سوى مصالحة كفرسلوان التي تتطلب علاجاً لبعض التفاصيل، مع الاشارة الى انّ الاموال التي طُلبت ( 40 مليار ليرة) لهذا الملف لا نعرف لماذا هذا المبلغ الكبير، ويُخشى ان تكون خلفه غايات سياسية".