خليل: من الضروري الّا تتأثر ورشة الموازنة بالتشنجات السياسية

أكد وزير المال ​علي حسن خليل​ في حديث صحافي أنه "من الضروري الّا تتأثر ورشة ​الموازنة​ بالتشنجات السياسية التي حصلت في الآونة الاخيرة، والتركيز يجب ان يكون على نقاش سريع ومسؤول".

ورأى خليل انه "يجب الّا يغيب عن بال القوى السياسية، انّ الاولوية والتحدّي الدائم، هو معالجة ​الوضع الاقتصادي​، ونحن كوزارة مالية، منفتحون على كل نقاش، ولدينا اجوبة عن كل الاسئلة التي طُرحت في الجلسة الاولى للجنة المال والموازنة، مع التأكيد على انّ جزءاً كبيراً منها هو محق، وبالتالي مستعدون لكل نقاش حقيقي ومنتج".