علمت "​النشرة​" أن مجهولين اقدموا منتصف الليل الفائت على ​إطلاق النار​ من سلاح حربي على مسؤول مستوصف الرحمة في ​بلدة شبعا​، مما أدى الى مقتله، وقد باشرت ​الأجهزة الأمنية​ تحقيقاتها لمعرفة الفاعلين وتوقيفهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مجهولون أطلقوا النار على مسؤول مستوصف الرحمة في بلدة شبعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.