التلغراف: جونسون يعتزم خفض الضرائب على الدخل في بريطانيا

أفادت صحيفة "تلغراف" البريطانية بأن بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا ليصبح رئيس وزراء بريطانيا المقبل، يعتزم خفض الضرائب على الدخل بالنسبة لبعض الموظفين من خلال رفع الحد الأدنى لواحدة من أعلى معدلات الضرائب في البلاد.
وأوضحت الصحيفة ان جونسون سيرفع الحد الذي يبدأ عنده الموظفون في دفع ضريبة دخل نسبتها 40 في المئة إلى 80 ألف جنيه إسترليني (101824 دولارا) من 50 ألف جنيه إسترليني.
وستكلف هذه الخطوة نحو 9.6 مليار جنيه إسترليني (12.2 مليار دولار) سنويا، وستُمول من خلال الأموال المخصصة في الموازنة الحالية للتعامل مع تداعيات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
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