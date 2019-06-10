وزير الخارجية الألماني يصل طهران لبحث التوترات القائمة في المنطقة

وصل وزير الخارجية الألماني ​هايكو ماس​ إلى العاصمة الإيرانية طهران للقاء رئيس الجمهورية ​حسن روحاني​ ووزير الخارجية جواد ظريف. وأفادت ​وكالة فارس​ الإيرانية بأن "وزير الخارجية الألماني هايكو ماس سيبحث مع المسؤولين الإيرانيين التوترات القائمة في المنطقة بين الجمهورية الإسلامية و​الولايات المتحدة الأميركية​". هذا وأعلنت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الألمانية​ ماريا أديبار، في وقت سابق أن ماس سيقوم بجولة شرق أوسطية تشمل ثلاثة دول سيبحث خلالها سبل الحفاظ على ​الاتفاق النووي​ الإيراني، مؤكدة أن الجولة تجري بالاتفاق والتنسيق مع ​بريطانيا​ و​فرنسا​ اللتين تدعمان الاتفاق النووي، كما تمت مناقشة هذه الزيارة مع وزير الخارجية الأمريكي ​مايك بومبيو​.

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