هادي: لتخصيص موازنة طارئة لمواجهة تداعيات سيول اجتاحت العاصمة عدن

وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ​الحكومة اليمنية​، بتخصيص موازنة طارئة لمواجهة تداعيات سيول اجتاحت العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، وعدد من ال​محافظ​ات المجاورة، جراء منخفض جوي. كما وجه الرئيس هادي خلال اتصال أجراه بمحافظ عدن أحمد سالمين ربيع، بإيواء ​النازحين​ ومعالجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمدينة وتصدع المنازل وانقطاع خدمات ​الكهرباء​ وغيرها. وشدد الرئيس هادي على معاقبة ومحاسبة كل مسؤول تهاون أو قصر في أداء مهامه ووظائفه بصورة عامة. ودفعت ​الأمطار​ الغزيرة و​السيول​، سكان منازل عشوائية في أحياء بمديريتي خورمكسر وصيرة، إلى ​النزوح​ منها خوفاً من انهيارها خاصة بعد سقوط أجزاء من إحداها.

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