شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بالحركات الإسلامية: بريطانيا تأوى الإرهابيين وتوفير منصات إعلامية لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم عبد الشكور عامر، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، بريطانيا، بتوفير ملاذا آمنا لقيادات جماعة الإخوان والجماعات الإسلامية المتطرفة الهاربين منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات.

وقال الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، إنه بعد إسقاط حكم جماعة الإخوان وبريطانيا تحتضن كل من يحرض على العنف والإرهاب والتخريب ضد بلادنا العربية والإسلامية، وتوفر لهم منصات إعلامية مثل BBC وغيرها لمهاجمة أنظمة الحكم بها وتحريض الشعوب العربية والإسلامية ضد حكامها.

ولفت عبد الشكور عامر، إلى أن بريطانيا تتبع سياسة استعمارية قديمة حديثة تهدف إلى التدخل فى شؤون الدول وتفتيتها ونهب ثرواتها ومحاولة استعمارها سياسيا وإقتصاديا وإسقاطها من خلال احتضان بعض أبنائها الذين باعوا دينهم وأوطانهم من أجل الشهرة والمال، فيطلقون الشعارات الجوفاء ويبطنون نواياهم وأهدافهم الاستعمارية بشعارات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وهم أول من يكفرون بها وينتهكونها.