بعد نحو عامين.. كردستان العراق على موعد مع رئيسه الجديد

يؤدي نيجيرفان بارزاني اليمين الدستورية بوصفه الرئيس المنتخب لإقليم كردستان العراق في مدينة أربيل الإثنين، بحضور كبار المسؤولين في العراق وكردستان، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن دول العالم.



ونيجيرفان هو ابن شقيق مسعود بارزاني آخر رئيس للإقليم، والذي ترك المنصب شاغرا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عقب إجراء استفتاء لانفصال الإقليم عن العراق الذي أجري في سبتمبر/أيلول من العام نفسه.





وانتخب برلمان إقليم كردستان العراق في ٢٨ مايو/أيار الماضي نيجيرفان بارزاني رئيسا للإقليم، بعد أن حصل على 68 صوتاً من إجمالي الحاضرين، والبالغ عددهم 81 برلمانيا من أصل 111 عضوا.

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وأنهى برلمان كردستان العراق كافة الاستعدادات الخاصة بتنظيم مراسم أداء رئيس الإقليم المنتخب نيجيرفان بارزاني اليمين الدستورية.

وقال أميد خوشناو رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان الإقليم في تصريحات لـ"العين الإخبارية": إن "كافة الاستعدادات القانونية واللوجستية والبروتوكولية لتنظيم مراسم أداء رئيس الإقليم المنتخب اليمين القانوني في موعدها المحدد غد الإثنين استكملت"، لافتا إلى أن الرئيس المنتخب نيجيرفان بارزاني سيؤدي القسم خلال جلسة برلمان كردستان، التي ستعقد في قاعة سعد عبدالله للمؤتمرات وسط مدينة أربيل.



وتابع خوشناو "ستشهد المراسم حضور كافة الأحزاب السياسية على مستوى إقليم كردستان، إضافة الى حضور القادة السياسيين وكبار المسؤولين على مستوى العراق، إلى جانب مشاركة وفود وممثلين عن دول العالم".



وأضاف خوشناو أنه بعد انتهاء مراسم القسم ستبقى جلسة البرلمان مفتوحة لليوم التالي، الذي سيشهد تقديم الحزب الديمقراطي الكردستاني (الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية بكردستان) مرشحه مسرور بارزاني لمنصب رئيس الوزراء، ليُكلف من قبل رئيس الإقليم بتشكيل الحكومة بمرسوم رئاسي.

ووجه إقليم كردستان دعوة رسمية للرئاسات الثلاث في العراق (رئاسة البرلمان والجمهورية والوزراء) ورؤساء الكتل البرلمانية العراقية وممثلي دول العالم لحضور جلسة أداء رئيس الإقليم القسم، التي ستشهد إلى جانب ذلك إلقاء كلمات من ضمنها كلمة رئيس الإقليم الجديد نيجيرفان بارزاني.