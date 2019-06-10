شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير أمريكي: لا تغيير لسلوك الملالي إلا بإسقاط النظام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن)

أكد مركز دراسات مجلس السياسة الخارجية الأمريكي، أن تغيير سلوك إيران من خلال المفاوضات ضرب من الخيال، وشدد على حتمية إسقاط النظام. وطالب المركز في تقرير أصدرة أمس، الإدارة الأمريكية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه طهران.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى عدم إضاعة وقته بالحوار مع إيران، مؤكدا أنها لن تغير سلوكها ما لم يتغير نظامها السياسي. ولفت التقرير إلى أن جميع الإدارات الأمريكية السابقة بما في ذلك إدارتا باراك أوباما وبوش الابن، فشلتا في إحداث أي فرق في سلوك النظام الإيراني ودعمه للإرهاب رغم قيامهما بالتفاوض معه. واعتبر أن واشنطن تسعى عبثا إلى إيجاد شخصيات إيرانية معتدلة في دولة يسيطر عليها المتشددون. وأكد أن صلاحيات رئيس إيران مقيدة بسلطة المرشد الأعلى، وهو الحاكم الفعلي للدولة. واعتبر أن إيران ليست دولة غير ديمقراطية وحسب، بل عدوانية توسعية مع أجندة ثورية تسعى لفرض أيديولوجيتها الدينية في المنطقة وخارجها. ورأى تقرير مركز مجلس السياسة الخارجية الأمريكي، أن أنشطة إيران الشريرة تعكس حقيقة جوهر نظامها السياسي القائم، مشددا على حتمية إسقاطه لإحداث التغيير المطلوب.