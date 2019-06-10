شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية تمنح «غريفيث» فرصة أخيرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

طالب البرلمان اليمني، الحكومة الشرعية بوقف التعاطي مع المبعوث الدولي مارتن غريفيث حتى يلتزم بقرارات مجلس الأمن الدولي، ومرجعيات الحل السياسي المتفق عليها. وأكد مصدر يمني رفيع تمسك الحكومة الشرعية بالحصول على ضمانات بعدم تكرار غريفيث التجاوزات التي تضمنتها رسالة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والعمل وفق قرارات الأمم المتحدة. وسبق أن دعا مجلس النواب الحكومة إلى عدم التعاطي مع المبعوث الأممي الحالي لتجاوزاته المتعمدة وانحيازه لصالح الحوثيين.

ومن المنتظر أن تركز اللقاءات التي ستجريها وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، اليوم (الإثنين) في الرياض على مناقشة التجاوزات التي تتهم الشرعية اليمنية غريفيث بارتكابها ومراجعتها، والحصول على ضمانات بعدم تكرارها، ومنح غريفيث فرصة أخيرة لمواصلة مهمته كوسيط محايد. وسوف تطلع الحكومة المسؤولة الأممية على ملاحظاتها على أداء المبعوث والتجاوزات التي ارتكبها عند تطبيق اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة.

وتلتقي روزماري بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومسؤولين في الحكومة اليمنية على مدى يومين.

من جهة أخرى، أعلن مسؤول عسكري في الجيش اليمني، أن وحدات من قوات النخبة نفذت أمس (الأحد)، عملية واسعة على مواقع تمركز مليشيات الحوثي شمالي مديرية باقم بمحافظة صعدة. وقال قائد محور أزال العميد الركن عبدالحكيم فاضل، إن «وحدات من قوات النخبة في الجيش الوطني نفذت عملية نوعية على مواقع تمركز مليشيات الحوثي في آخر المناطق التي تسيطر عليها شمال باقم. وأسفرت العملية عن مقتل 10 من عناصر المليشيات وجرح آخرين. وأضاف أن الجيش الوطني نفذ العملية بإسناد جوي وبري من قوات تحالف دعم الشرعية، لافتا إلى أن العمليات العسكرية النوعية تساهم في إضعاف قدرات المليشيات وتسهل من عملية التقدم لقوات الجيش الوطني.