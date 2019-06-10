شكرا لقرائتكم تغريدة وزير تغضب سعوديين.. 200 ألف عامل سعودي بلبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أثارت تغريدة لوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل الأحد حول العمالة الأجنبية في لبنان، بحراً من الردود على مواقع التواصل.

وعلى الرغم من أن التغريدة نشرت السبت، إلا أن عاصفة الانتقادات لم تهدأ حتى ليل الأحد الإثنين، سواء على الصعيد اللبناني أو السعودي.

ففي رد متهكم، كتب الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد على حسابه على تويتر الأحد مساء الأحد:"مشكلة العمالة السعودية السائبة في لبنان كبيرة ولا يلام معالي الوزير العبقري على تصريحه ولا أرى فيه أي عنصرية بل هو تصريح حكيم وفي محله فالسعوديون زاحموا اللبنانيين على أعمالهم واللبنانيون أولى ببلادهم سيما أن عدد العمالة السعودية في لبنان يقارب ال200 ألف".

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إساءة وعنصرية

وفتحت تلك التغريدة جدالاً لبنانياً آخر، إذ انتقد عدد من المغردين اللبنانيين ما اعتبروه إساءة إلى المملكة التي تحتضن آلاف اللبنانيين.

وكان باسيل قال في تغريدته "من الطبيعي أن ندافع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه أي يد عاملة أخرى أكانت سورية فلسطينية فرنسية سعودية إيرانية أو أمريكية فاللبناني قبل الكل". وأضاف: "للأسف هناك من لا يفهم ماذا يعني أن تكون لبنانيتنا فوق كل شيء. وماذا يعني أن تشعر برابطة الدم".

وأثارت تلك التغريدة ردودًا كثيرة، حيث وصفها نشطاء لبنانيون بالعنصرية، وغير المنطقية، فيما عبر سعوديون عن غضبهم إزاءها، متناقلين رد الأمير عبد الرحمن بن مساعد.