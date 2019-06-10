التعليم: نظام الامتحان الإلكتروني لا مثيل له.. وفنلندا فشلت في تنفيذه

محمد طاهر ابو الجود

قال وزير التعليم، إن الامتحان الإلكتروني الذي تم تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوي لا يوجد له مثيل في العالم، وذلك من الناحية التكنولوجية والنموذج، لافتًا إلى أنه يوجد عدد من الدول تطلب الاستفادة من التجربة المصرية، بعدما أدى الامتحان الإلكتروني 475 ألف طالب من العريش إلى حلايب وشلاتين.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "دولة مثل فنلندا على بعضها مش عارفة تعمل امتحان إلكتروني زي بتاعنا لـ100ألف طالب، في حين أنه في مصر يمتحن نصف مليون طالب يوميا، ويتم تصحيح...