معارضون لتحرك "نادي القضاة" للأخبار: القوات تقف وراء التحرك الداعي للاعتكاف

أشار قضاة معارضون للتحرك الذي يقيمه "نادي قضاة" الى وجود "دور خفي لحزب القوات ال​لبنان​ية في تحرك "​نادي القضاة​" الداعي إلى الاعتكاف، وأن هناك علاقة أكثر من عادية تربط أعضاء من النادي بالنائبين ​جورج عدوان​ و​جورج عقيص​".

ولفت أحد القضاة المعارضين للتحرك الى ما حصل خلال العشاء السنوي الذي أقامته ممثلة "القوات" إيليان فخري بحضور أعضاء من نادي قضاة لبنان، حيث التُقطت الصور مع النائب جورج عدوان لتُنشر على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ من دون تردد من القضاة، متسائلاً: "أين هي الاستقلالية التي يتحدثون عنها، في الوقت الذي عُيّن معظمهم في مراكزهم بناء على توصيات سياسية؟".

من جهته، قال قاضٍ آخر لـ"الأخبار": "ألا يحق لنا أن نسأل لماذا جورج عقيص وجورج عدوان هما الوجهان النيابيان الوحيدان للقضاة المعتكفين؟ لماذا تريد القوات أن تخوض هذه المعركة وحدها؟ هل يهتم القواتيون فعلاً باستقلالية القضاة؟".

من جهة أخرى، أوضحت مصادر "النادي" أنه "دعونا الجميع لحضور ندوتنا، وحضر ممثلون عن معظم الأحزاب. وعندما تبنّت جهة مشروعنا، هل يجب أن نطلب منها الابتعاد عنا؟".

وحاتنا».