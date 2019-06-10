الأخبار:الحريري ماضٍ بالتسوية الرئاسية وسيتجاوز أمنيات الساعين لاخراجه

علمت صحيفة "الأخبار" من المصادر المقربة من رئيس الحكومة سعد الحريري ان "الحريري ماضٍ في التسوية الرئاسية وسيتجاوز كلّ أمنيات الساعين إلى إحراجه لإخراجه، أو دفعه إلى التصعيد بوجه الرئيس ميشال عون".
وبحسب المعلومات، فإن الاتصال الذي جرى بين الحريري والرئيس ميشال عون، بمناسبة عيد الفطر، حمل إشارات إيجابية على ضرورة التهدئة الإعلامية بين المستقبل والتيار الوطني الحرّ. وفيما يعود الحريري إلى نشاطه اليوم، فإن المتوقّع أن يزور قصر بعبدا بعد ظهر اليوم أو على أبعد تقدير غداً الثلاثاء، للوقوف مع عون على آخر التطوّرات، كما من المتوقّع أن يزور الحريري رئيس مجلس النواب نبيه برّي.
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