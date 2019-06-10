الأخبار:الحريري ماضٍ بالتسوية الرئاسية وسيتجاوز أمنيات الساعين لاخراجه

علمت صحيفة "الأخبار" من المصادر المقربة من رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ان "الحريري ماضٍ في ​التسوية الرئاسية​ وسيتجاوز كلّ أمنيات الساعين إلى إحراجه لإخراجه، أو دفعه إلى التصعيد بوجه ​الرئيس ميشال عون​".

وبحسب المعلومات، فإن الاتصال الذي جرى بين الحريري والرئيس ميشال عون، بمناسبة ​عيد الفطر​، حمل إشارات إيجابية على ضرورة التهدئة الإعلامية بين المستقبل والتيار الوطني الحرّ. وفيما يعود الحريري إلى نشاطه اليوم، فإن المتوقّع أن يزور ​قصر بعبدا​ بعد ظهر اليوم أو على أبعد تقدير غداً الثلاثاء، للوقوف مع عون على آخر التطوّرات، كما من المتوقّع أن يزور الحريري رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه برّي​.