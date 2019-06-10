العثور على جثة شابة داخل غرفة زراعية في بلدة رعشين

عثر بعد ظهر اليوم على الشابة و. ح. س. (مواليد العام 1998) جثة داخل غرفة زراعية في بلدة رعشين- ​كسروان​. وحضرت ​القوى الأمنية​ والأدلة الجنائية وباشرت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث.

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