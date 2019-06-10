أبو شرف: الجو داخل النقابة سيبقى نقابياً بحتاً لمصلحة الطبيب أولاً

أكّد نقيب الأطباء ​شرف أبو شرف​ في حديث إلى صحيفة "الأخبار" أن "مطالب أطباء الحراك" هي مطالب جميع الأطباء. إلا ان هناك اختلافاً في الرؤية الى كيفية التعاطي مع المشاكل التي تفتك بالنقابة".

وقال: "إن العمل مع المجلس الجديد ذي الاغلبية المُنسجمة من شأنه حكما ان يعالج الامور ويصلح المشاكل الادارية العالقة". وفيما اعتبر أن "ال​سياسة​ هي التي أوصلت الى هذه النتائج الإيجابية"، شدّد على أن "الجو داخل النقابة سيبقى نقابياً بحتاً لمصلحة الطبيب أولاً... وسنباشر الإعداد لورشة عمل إصلاحية".

تجدر الإشارة الى أن «حراك الأطباء» كان يطالب، إضافة الى رفع المعاش التقاعدي المحدد بـ 600 الف ليرة وتحسين شروط الاستفادة من ​الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي​، بإقالة المديرة المديرة العامة الإدارية في النقابة المدعومة من ​التيار الوطني الحر​ والمُعينة، برأيهم، "خلافا للقانون والمسؤولة بشكل مباشر عن تدهور وضع النقابة".