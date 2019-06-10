اعتبر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، أن بطولة المغتربين الأولى في الغولف "هي محطة هامة في إطار تفعيل العلاقة بين لبنان المقيم والمغترب". ووصفها بـ"التظاهرة الرياضية الهامة التي سوف تؤسس لبطولات مقبلة أكثر مشاركة من غالبية المغتربات"، منوها بالإتحاد اللبناني للغولف على مبادرته، ووعد أن تصبح هذه البطولة على روزنامة نشاطات وزارة الخارجية والمغتربين.
كلام باسيل جاء على هامش مواكبته لبطولة المغتربين الأولى في الغولف التي نظمها إتحاد اللعبة، بالتعاون مع نادي الغولف، قبل ظهر اليوم، على ملاعب النادي في منطفة الجناح، بمشاركة 72 لاعبا ولاعبة من 15 دولة أجنبية وعربية.
وبعد ضربة البداية من قبل باسيل إنطلقت المنافسات، حيث جاء تسديد الكرات على 18 حفرة توزع عليها اللاعبون واللاعبات على مدى 5 ساعات.
وأقيم حفل توزيع الجوائز في قاعة سليم علي سلام، وحضره حشد من المدعوين تقدمهم ممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان العقيد ناظم الحسيني، عضو اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية المهندس مازن رمضان، رئيس إتحاد ونادي الغولف كريم سليم سلام وأعضاء الهيئة الإدارية في كل من الإتحاد والنادي، وممثلو وسائل إعلام.
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل في بطولة المغتربين الأولى للغولف: نعد بأن تصبح على روزنامة نشاطات وزارة الخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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