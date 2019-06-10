عقيص: نتبنى مشروع استقلالية القضاء ولانقدم رعاية لنادي قضاة لبنان

أوضح عضو كتلة "الجمهورية القوي" النائب ​جورج عقيص​ لـ"الأخبار" انه "أنا الوحيد الذي قلت إنّي أتحدّث باسم 15 نائباً نؤيد اقتراح قانون استقلالية السلطة القضائية" موضحاً أن "القوات تتبنى مشروع استقلالية ​القضاء​، والمنطق يقول بحق القضاة في التجمّع ضمن "نادي قضاة ​لبنان​".

وقال: "من الخطأ القول إننا نقدم رعاية لـ"نادي قضاة لبنان"، والصواب أننا نتبنى مشروع استقلالية القضاء".

وكان بعض القضاة المعارضين لتحرك "​نادي القضاة​" قد أشاروا الى وجود دور خفي ل​حزب القوات اللبنانية​ في تحرك نادي القضاة الداعي إلى الاعتكاف، وأن هناك علاقة أكثر من عادية تربط أعضاء من النادي بالنائبين ​جورج عدوان​ وجورج عقيص.