عقيص: نتبنى مشروع استقلالية القضاء ولانقدم رعاية لنادي قضاة لبنان

أوضح عضو كتلة "الجمهورية القوي" النائب جورج عقيص لـ"الأخبار" انه "أنا الوحيد الذي قلت إنّي أتحدّث باسم 15 نائباً نؤيد اقتراح قانون استقلالية السلطة القضائية" موضحاً أن "القوات تتبنى مشروع استقلالية القضاء، والمنطق يقول بحق القضاة في التجمّع ضمن "نادي قضاة لبنان".
وقال: "من الخطأ القول إننا نقدم رعاية لـ"نادي قضاة لبنان"، والصواب أننا نتبنى مشروع استقلالية القضاء".
وكان بعض القضاة المعارضين لتحرك "نادي القضاة" قد أشاروا الى وجود دور خفي لحزب القوات اللبنانية في تحرك نادي القضاة الداعي إلى الاعتكاف، وأن هناك علاقة أكثر من عادية تربط أعضاء من النادي بالنائبين جورج عدوان وجورج عقيص.
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