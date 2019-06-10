مقتل شخص وفقدان 4 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة في جنوب الصين

أعلنت السلطات ​الصين​ية، أن شخصا واحدا على الأقل قتل وفقد 4 آخرون، وسط ​الأمطار​ الغزيرة وال​فيضانات​ في منطقة قوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوبي الصين.

ووفقا لوكالة "شينخوا" الصينية، رفع مكتب الأرصاد الجوية في المدينة، مستوى الاستجابة للكوارث بعد تسبب الأمطار الغزيرة التي بدأت الثلاثاء الماضي في فيضانات بعدة مدن.

وذكرت إدارة الطوارئ بالمقاطعة أن حالة الوفاة والمفقودين من مدينتي ليوتشو وقويلين، حيث أصيب أيضا 5 أشخاص، وفي محافظة تشوانتشو، التي تديرها مدينة قويلين والتي تأثرت بشدة بالأمطار الغزيرة، تضرر أكثر من 180 ألف ساكن، وجرى إخلاء 8380 منهم.