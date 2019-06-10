قتل 16 مسلحاً من ​حركة طالبان​ نتيجة سلسلة من الغارات الجوية نفذتها ​قوات الأمن​ الأفغانية بإقليم أوروزجان جنوب البلاد. ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة، بما فيها طالبان، على العمليات حتى الآن. .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 16 مسلحاً من طالبان بغارات جوية جنوب أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.