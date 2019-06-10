شكرا لقرائتكم خبر عن باحث يدعو لتدشين ائتلاف حقوقى للرد على التقارير المفبركة ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، إلى ضرورة تدشين ائتلاف أو هيئة حقوقية تناقش الأحداث والملفات الحقوقية، التى تحدث فى المنطقة عموما، مقترحا أن تحمل اسم التنسيقية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف الباحث الحقوقى، أن هذه التنسيقية أو الائتلاف تعمل على تجميع كل المراكز والمنظمات والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال حقوق الإنسان للرد على البيانات والتقارير المفبركة والتى تستهدف تشويه صورة مصر فى الخارج.

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وأوضح هيثم شرابى، أنه يمكنها التعاطى الجاد مع انتهاكات حقوق الإنسان فى تركيا وقطر وغيرها من دول العالم التى تساند وتدعم التنظيمات الإرهابية، وتتسبب فى تخريب الدول وتشريد المواطنين.