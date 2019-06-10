لارتفاع درجات الحرارة.. تغيير مواعيد العمل الرسمية في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادى الجديد- محمد الباريسي:
قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، تغيير مواعيد العمل الرسمية بكافة المصالح الحكومية بداية من اليوم، أسوة بالعام الماضي لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وللتيسير على الموظفين.
وأوضح الزملوط، في بيان له أنه جرى تغيير مواعيد العمل الرسمية لتكون من السابعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، ضمن الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فصل الصيف، على مستوى كافة المصالح الحكومية.
جدير بالذكر أن محافظة الوادي الجديد تشهد ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة طوال أشهر الصيف بما لا يقل عن 45 درجة مئوية نظرًا لطبيعة المحافظة الصحراوية.
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