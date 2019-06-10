التعليم: لا تغيير في نظام تنسيق الالتحاق بالجامعات

محمد طاهر ابو الجود

قال وزير التربية والتعليم، إنه لا يوجد تغيير في نظام التنسيق لالتحاق خريجى الثانوية العامة بالجامعات، لافتًا إلى أنه يتم تدريب الطلاب من الطريقة القديمة في المذاكرة إلى الطريقة التكنولوجية المتطورة في التعليم والمعرفة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، تقديم عمرو أديب: "لو صبرنا على ما بدأناه في أولى ثانوي السنة دي من تغيير في طريقة المذاكرة والإجابة