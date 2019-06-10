توك شو
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المنظومة الجديدة في التعليم ستقضي على رهبة الطلاب وقلقهم قبل امتحانات الشهادة الثانوية، نافيًا ما تردد حول تسريب امتحان اللغة العربية، مؤكدًا أنها «شائعات لابتزاز الناس والنصب عليهم».
أضاف في تصريحات تلفزيونية: «عاوزين الطلاب يروحوا السينما عادي ليلة الامتحان، ما هو اللي ذاكر ذاكر، هنقضي على منظومة الخوف والقلق من رهبة الامتحان من خلال الدرجات التراكمية التي ستطبق على طلاب أولى ثانوي».
ولفت إلى أنه لم يتم تحديد موعد معين لظهور نتيجة الصف الأول...
كانت هذه تفاصيل خبر هيروحوا السينما ليلة الامتحان .. وزير التعليم : سنعالج رهبة الطلاب بهذه الطريقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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