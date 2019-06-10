استنفار أمني بالبيضاء…شرطي أضاع مسدسه داخل “ترامواي”

تشهد الدار البيضاء، هذا المساء، استنفارا أمنيا، بعدما فقد رجل أمن مسدسه الوظيفي، في إحدى عربات “ترامواي”.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن رجل الأمن نسي حقيبته الخاصة. في محطة “سيدي مومن”، وبداخلها مسدسه الوظيفي.
وأفادت المصادر ذاتها، أن الشرطي أعلم رؤساءه بنسيان مسدسه داخل عربة “ترامواي”، ما أدى إلى إستنفار أمني بالمدينة بحثا عن حقيبة رجل الأمن الضائعة.
وتم فتح تحقيق مع الشرطي ذاته، ومراجعة كاميرات المراقبة سواء بترامواي أو بالمحلات المجاورة لمحطة “سيدي مومن”.
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