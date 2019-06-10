إصابة 3 في انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان: أصيب 3 أشخاص، اليوم الاثنين، في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف. تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي رقم "2861 و ي ج" على الطريق الصحراوي الشرقي أمام كافيتريا السوهاجي في الاتجاه القبلي، ما نتج عنه إصابة "ديمن عماد هنري" 19 سنة، طالب، باشتباه كسر في الضلوع، و"زياد أشرف محمود" 20 سنة، طالب، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وثالث رفض نقله إلى المستشفى. وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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