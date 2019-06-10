"جوجل" يحيي ذكرى ميلاد "أحمد خالد توفيق"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أحيا محرك البحث "جوجل"، ذكرى ميلاد الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، الموافقة اليوم الاثنين الموافق 10 يونيو 1962، ونشر الموقع صورة لتوفيق مع عدد من شخصيات أعماله الأدبية.
وتوفيق توفى يوم 2 أبريل 2018، وهو طبيب مصري، بجانب كونه أحد أهم الروائيين الذين تركوا إرثًا روائيًا مهمًا، خاصة أنه اشتهر بكتاباته في أدب الرعب والشباب والفانتازيا والخيال العلمي، ولقبه عدد من النقاد بـ"العراب".
وبدأت رحلة توفيق الأدبية مع سلسلة "ما وراء الطبيعة"، التي حققت نجاحًا كبيرًا، ثم أصدر بعدها سلسلة فانتازيا" عام 1995، ثم سلسلة "سفاري" عام 1996.
ألف توفيق روايات حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا، وأشهرها "يوتوبيا" عام 2008 التي تُرجمت إلى عدة لغات وأعيد نشرها في أعوام لاحقة، ورواية "السنجة" عام 2012، و"مثل إيكاروس" عام 2015 ثم "في ممر الفئران" عام 2016.
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