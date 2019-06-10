مصرع شخص وجرح 6 جراء سقوط رافعة على مبنى سكني في مدينة أمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قتل شخص وجرح ستة آخرون جراء سقوط رافعة على مبنى سكني في مدينة دالاس الأمريكية اليوم الأحد.

ونقلت شبكة (إن بي سي نيوز) الأمريكية عن جيسون إيفانس، المتحدث باسم إدارة الإطفاء والإنقاذ في دالاس أن خمسة من الجرحى في حالة خطيرة.

وذكرت الشبكة الإخبارية أن عواصف شديدة ضربت المنطقة وقت وقوع الحادث، إلا أن المسؤولين لم يؤكدوا بعد أن الرياح العاتية هي السبب وراء سقوط الرافعة.