ولي عهد أبو ظبي يبحث سبل تعزيز العلاقات مع وزير الخارجية الألماني

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس المستجدات الراهنة وتطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على أمنها واستقرارها إضافة إلى عدد

من المواضيع والقضايا التي تهم البلدين.

كما تطرق الاجتماع في مجلس قصر الشاطئ في إمارة أبوظبي إلى التنسيق والعمل المشترك بشأن العديد

من القضايا والملفات على المستويين الإقليمي والدولي.

وتناول الاجتماع أيضا العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها ومجالات التعاون الاستراتيجي بين الإمارات وألمانيا.

وأكد الجانبان حرص البلدين على مواصلة ترسيخ العلاقات الثنائية، وعلى ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار والسلام والتنمية لشعوب المنطقة ودولها.