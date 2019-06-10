«الاتحاد للطيران»: تعليق الرحلات للخرطوم حتى إشعار آخر

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت «الاتحاد للطيران» عن تعليق رحلتيها رقمي EY632 وEY633 بين أبوظبي والخرطوم حتى إشعار آخر، نظراً للوضع الأمني في المدينة.

وقال المتحدث باسم الشركة «تمثل سلامة ضيوفنا الكرام وطاقمنا الأولوية القصوى لنا بالاتحاد للطيران، وسوف نواصل مراقبة الموقف عن كثب»، مضيفاً «يعمل فريق خدمات الضيوف التابع للشركة على تقديم الدعم للضيوف المتأثرين».

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